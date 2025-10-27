Мілан попросив Почеттіно не викликати Пулішича в збірну США

Мілан звернувся до головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно з проханням не викликати вінгера Крістіана Пулішича до національної команди на листопадові матчі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Під час попередньої, жовтневої паузи Пулішич отримав травму підколінного сухожилля в розташуванні збірної США. Зараз 27-річний американець близький до повернення в гру, і тренерський штаб Мілана побоюється рецидиву перед дербі проти Інтера, яке відбудеться одразу після листопадової паузи.

У листопаді збірна США проведе товариські матчі проти Парагваю та Уругваю. Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі сподівається, що Почеттіно не викличе Пулішича або, принаймні, надасть йому обмежену кількість ігрового часу.