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Легіонер Полісся: Українська Прем'єр-ліга — рівний та сильний чемпіонат

Руслан Травкін — 30 серпня, 12:22
Легіонер Полісся: Українська Прем'єр-ліга — рівний та сильний чемпіонат
Адмір Брістріч
Скріншот. Ютуб-канал Полісся

Боснійський форвард Полісся Адмір Брістріч поділився враженнями від рівня Української Прем'єр-ліги.

Про це він сказав у коментарі клубній пресслужбі житомирського клубу.

"Я вже говорив, що тут рівний та сильний чемпіонат. Тут команди однаково добре грають у всіх фазах, а особливо це стосується оборони. В УПЛ захисники вміють грати з м’ячем, обирати позицію, тактично добре навчені – проти таких складно грати. Мені є з чим порівняти, тому я вже можу сказати, що тут оборонці значно сильніші за тих, які були моїми опонентами в попередніх чемпіонатах. Безперечно, мені складніше грати проти людей, які грамотно грають на м’ячі.

Я вже провів 3 матчі в УПЛ, але мені ще треба трохи часу, щоб адаптуватися. Сподіваюсь, що знадобиться не так багато часу, так як вже відчуваю, що наближаюся до своїх найкращих кондицій, — сказав Брістріч.

За Полісся 21-річний нападник виступає на правах оренди. Портал Transfermarkt оцінює Адміра у 300 тисяч євро.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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