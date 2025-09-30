Українська правда
Відома бригада арбітрів, яка розсудить матч між Абердіном та Шахтарем у Лізі конференцій

Олексій Мурзак — 30 вересня 2025, 14:51
UEFA

Хорват Дуе Струкан призначений головним арбітром на матч 1-го туру основного етапу Ліги конференцій між Абердіном та Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Ален Якшич і Марʼян Томаш, четвертим арбітром працюватиме Анте Терзич.

Арбітрами VAR виступлять Фран Йович та Анте Цуляк. Вся бригада представляє Хорватію.

Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньйо.

Шахтар Донецьк

