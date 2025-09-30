Андрій Воробей: "Абердін радів так, ніби виграв Лігу чемпіонів"

Андрій Воробей забивав у ворота Абердіна в 2007 році

2 жовтня Шахтар дебютує в новому для себе турнірі – Лізі конференцій УЄФА. Суперником донеччан буде шотландський Абердін, який в травні несподівано переміг Селтік у фіналі Кубку Шотландії.

Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу. Початок о 22:00 за київським часом.

На перший погляд, у підопічних Турана не має виникнути проблем з цією командою. Але 18 років так думав і Дніпро, який зустрівся з Абердіном в межах кваліфікаційного раунду Кубку УЄФА. У вересні 2007 року на "Піттодрі", домашній арені шотландського клубу, команди зіграли 0:0, а 4 жовтня на Метеорі – 1:1, і внаслідок гостьового голу пройшов далі Абердін.

В ексклюзивному інтерв’ю автор голу дніпрян Андрій Воробей пригадав протистояння з шотландцями та зізнався, чого очікує від Шахтаря. Воробей зробив собі футбольне ім’я в Шахтарі, а в Дніпро нападник переїхав з Донецька влітку 2007 року за 2,5 мільйона євро.

– Пане Андрію, пірнати з групового етапу Ліги чемпіонів в Лігу конференцій – це все одно, що переходити з Шахтаря в Дніпро у 2007 році?

– Образність оцінив, але порівнювати ці історії не варто. Вони різні.

– Шахтар повинен зробити в матчі з Абердіном те, що не вдалося Дніпру у 2007-му? Пам’ятаєте ті ігри проти шотландців?

– Пам’ятаю, як у Дніпрі забив завдяки рикошету. Гравець Абердіна вибив м’яч, я підставив ногу і м’яч залетів у ворота. Це було в другому таймі. А в першому ми пропустили гол, чим ускладнили своє завдання. Дніпро мав територіальну перевагу. Шотландцям дещо пощастило – після ударів Русола, Назаренка та Кості Кравченка м’яч тричі влучав у поперечину. Ми ж у кінці гри не змогли їх дотиснути. Після фінального свистка гравці Абердіна раділи так, ніби виграли Лігу чемпіонів. У нас же після матчу в роздягальні була зовсім інша атмосфера. Я був впевнений, що ми пройдемо далі. Але команда невдало зіграла в першому матчі на виїзді (0:0), причому Кернозенко відбив декілька небезпечних ударів господарів. Нам потрібно було вирішувати завдання ще там. У підсумку в груповий етап Кубку УЄФА пройшли шотландці, а не ми.

– Загальна вартість складу Шахтаря за даними Transfermarkt зараз перевищує 152 мільйони євро, в Абердіна – 23,6 мільйона. Якщо "гірники" не зможуть виграти в Шотландії, це можна буде назвати провалом?

– Команда Турана явно переважає Абердін за класом та виконавчою майстерностю футболістів. Набагато вище за всіма параметрами. Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів. Так, зараз у команди є певні проблеми в ігровому плані. Але Шахтар зобов’язаний вигравати на "Піттодрі".

– Які виклики постають перед Шахтарем прямо зараз?

– Головний виклик незмінний вже четвертий сезон. Ми не можемо забувати, що в Україні війна. В єврокубках українці грають лише номінально домашні матчі. Дуже багато часу займають переїзди, що втомлює та віднімає багато енергії. Фактично, всі зустрічі гірняки проводять на виїзді. Це – головна проблема. Також зараз ще відчувається зміна тренера, який має своє бачення гри та намагається перебудувати команду.

– Що можете сказати про лінію нападу Шахтаря? У свої найкращі роки ви б мали постійне місце в складі Шахтаря сезону 2025/26?

– Це залежить від того, який тренер був би у керма команди. Якби Мірча Луческу – навряд чи я б мав можливість грати. Якби Яремченко та Прокопенко – напевно, був би у складі.

– Влітку 1996 року Шахтар першим з українських клубів дебютував у Кубку Інтертото. Чи можна той турнір порівняти з Лігою конференцій зараз?

– Я тоді ще зовсім юний був, грав у дублі, тож не пам’ятаю рівень Кубку Інтертото. Але порівнювати його з Лігою конференцій, на мою думку, не варто. То був експериментальний турнір.

У Лізі конференцій же грають багато якісних команд. Достатньо пригадати переможця минулого турніру. Хоча, здавалося, де Челсі, і де Ліга конференцій? Взагалі вважаю, що між Лігою Європи й ЛК не така вже і велика різниця. До того ж, тут можна заробити непогані призові та покращити свої позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА, де зараз Україна сповзає вниз. Є шанс зупинити це падіння і його потрібно використати. Потроху набирати бали та намагатися повертати втрачені позиції, які ми мали до повномасштабного вторгнення.

Нехай цей шлях і розтягнеться на роки...

Максим Розенко, Чемпіон