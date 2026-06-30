Чотири гравці збірної Німеччини відмовилися бити вирішальний пенальті в серії проти Парагваю

Одразу чотири гравці збірної Німеччини відмовилися бити шостий пенальті своєї команди в післяматчевій серії 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року проти Парагваю.

Про це повідомляє Bild.

Нагадаємо, Німеччина в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 програла Парагваю 3:4 у серії пенальті. Після того, як команди виконали по 5 ударів, німцям потрібно було на ходу вирішувати, хто піде бити шостий удар команди.

Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаніель Браун та Малік Тшау йти до 11-метрової позначки відмовилися, після чого відповідальність на себе взяв Джонатан Та, який ніколи в кар'єрі не бив пенальті в офіційних матчах. Він пробив вище воріт, і цей промах став фатальним для збірної Німеччини.

Для воротаря німців Мануеля Ноєра цей матч став останнім за Бундестім.