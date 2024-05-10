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Жирона Циганкова і Довбика зіграє з Алавесом у 35 турі Ла Ліги

— 10 травня, 07:43
Жирона Циганкова і Довбика зіграє з Алавесом у 35 турі Ла Ліги

Жирона, за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, вдома зіграє проти Алавеса у 35 турі Ла Ліги.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 10 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

У минулому турі підопічні Мічела Санчеса впевнено перемогли Барселону, що дозволило команді вийти на 2 сходинку в турнірній таблиці та забезпечити собі участь в наступному сезоні Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, нещодавно тренер Жирони розповів, що для команди важливо, щоб Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Алавес Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Артем Довбик

Алавес

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