32-річний наставник Ланса покине клуб

Головний тренер Ланса Вілл Стілл покине французький клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🟡🔴 BREAKING: Will Still leaves RC Lens, decision has been made.



32 year old coach returns to England due to personal reasons. pic.twitter.com/fhkXH5mtI2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2025

За його інформацією, Стілл повернеться в Англію. Таке рішення 32-річного фахівця пов’язане з особистими причинами.

Стілл очолив Ланс влітку минулого року, покинув Реймс. Також у своїй тренерській кар’єрі англо-бельгійський фахівець працював із Льєрсом і Беерсхотом.

За тур до фінішу поточного сезону французької Ліги 1 Ланс посідає 8 місце у турнірній таблиці з 52 очками в активі. Також команда не зуміла пробитися до групового етапу Ліги конференцій, програвши у раунді плейоф Панатінаїкосу.

Вчора, 17 травня, Ланс у 33 турі Ліги 1 розгромив Монако 4:0.