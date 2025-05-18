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32-річний наставник Ланса покине клуб

Олег Дідух — 18 травня 2025, 14:17
32-річний наставник Ланса покине клуб
Вілл Стілл
ФК Ланс

Головний тренер Ланса Вілл Стілл покине французький клуб наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Стілл повернеться в Англію. Таке рішення 32-річного фахівця пов’язане з особистими причинами.

Стілл очолив Ланс влітку минулого року, покинув Реймс. Також у своїй тренерській кар’єрі англо-бельгійський фахівець працював із Льєрсом і Беерсхотом.

За тур до фінішу поточного сезону французької Ліги 1 Ланс посідає 8 місце у турнірній таблиці з 52 очками в активі. Також команда не зуміла пробитися до групового етапу Ліги конференцій, програвши у раунді плейоф Панатінаїкосу.

Вчора, 17 травня, Ланс у 33 турі Ліги 1 розгромив Монако 4:0.

Ланс Вілл Стілл

Ланс

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