Сьогодні не стало людини, яка 30 років відпрацювала віцепрезидентом київського Динамо

Сьогодні, 31 липня, у віці 73 років пішов у засвіти багаторічний перший віцепрезидент київського Динамо Віталій Сівков.

Протягом 30 років (1993-2023) Віталій Семенович був ключовою фігурою в динамівському господарстві. Віталій Сівков мав науковий ступінь кандидата економічних наук і багато років працював на розбудову футболу і спорту загалом.

Його багаторічний досвід управлінської роботи та життєвий шлях залишив цікаві спогади не тільки у рідних і друзів.

"Із розумною людиною важко, але приємно працювати, — стверджує один з його багаторічних колег. — Але, коли робив з ним інтерв’ю, відкрив для себе нового Віталія Семеновича. Добру, сімейну і сентиментальну людину. Приміром, його слова про щастя спілкування з маленьким онуком у мене досі у вухах. Підкорило не стільки те, що було сказано, а як це було вимовлено".

Нагадаємо, раніше колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо розповів про причини смерті легендарного наставника киян Валерія Лобановського.