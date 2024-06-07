Він сам себе знищив: Сабо розповів про алкоголізм Лобановського

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо вважає, що проблеми з алкоголем спричинили ранню смерть Валерія Лобановського.

Про це він розповів під час прогулянки з Дмитром Гордоном.

"Він сам себе знищив. Тим, що він там, у Кувейті, щодня пив,. Набрав (вагу — прим.). Коли він приїхав, я побачив його і кажу: "Ти що, Валера?!" Тут він уже схуднув і нормально виглядав. Не потрібно було йому (їхати в Кувейт)... Ну, що вже зараз можемо говорити", — сказав Сабо.

Лобановький тренував збірну Кувейту з 1994 до 1996 року, після чого повернувся в Динамо і створив легендарну команду, яка дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів.

Легендарний тренер трагічно помер 13 травня 2002 року внаслідок інсульту, який стався тижнем раніше під час матчу Динамо проти запорізького Металурга. За словами Сабо, коли Лобановському стало зле, почалася велика буря.