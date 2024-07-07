Динамо оголосило список з 29 гравців, які вирушили на збори в Австрії

На збори Динамо в австрійському Тиролі вирушили 29 гравців.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко.

Захисники: Попов, Сирота, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Тимчик, Біловар, Дячук, Вівчаренко.

Півзахисники: Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Буяльський, Шепелєв, Волошин, Піхальонок, Бражко, Кабаєв, Царенко, Пашко, Діалло, Лонвейк, Шапаренко.

Нападники: Супряга, Ванат.

Клуб зазначив, що гравці, які представляли збірну України на Євро-2024, приєднають до розташування Динамо вже в Австрії.

Окрім того, частину збору пропустять представники киян в олімпійські та юнаьцкій збірних, зокрема Максим Брагару, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Матвій Пономаренко, Вячеслав Суркіс та інші.