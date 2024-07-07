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Динамо оголосило список з 29 гравців, які вирушили на збори в Австрії

Игорь Чернявский — 7 липня, 12:05
Динамо оголосило список з 29 гравців, які вирушили на збори в Австрії

На збори Динамо в австрійському Тиролі вирушили 29 гравців.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко.

Захисники: Попов, Сирота, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Тимчик, Біловар, Дячук, Вівчаренко.

Півзахисники: Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Буяльський, Шепелєв, Волошин, Піхальонок, Бражко, Кабаєв, Царенко, Пашко, Діалло, Лонвейк, Шапаренко.

Нападники: Супряга, Ванат.

Клуб зазначив, що гравці, які представляли збірну України на Євро-2024, приєднають до розташування Динамо вже в Австрії.

Окрім того, частину збору пропустять представники киян в олімпійські та юнаьцкій збірних, зокрема Максим Брагару, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Матвій Пономаренко, Вячеслав Суркіс та інші.

Георгій Бущан Віталій Буяльський Динамо Київ Дубінчак Попов Микола Шапаренко Андрій Ярмоленко Владислав Супряга Олександр Караваєв Руслан Нещерет Олександр Сирота Джастін Лонвейк Олександр Тимчик Назар Волошин Владислав Ванат

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