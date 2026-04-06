Рома втратила основного захисника через травму

Центральний захисник Роми та збірної Італії Джанлука Манчіні отримав м'язову травму.

Про це повідомляє Філіппо Біафора.

За його інформацією, у Манчіні виявили пошкодження привідного м'яза стегна, яке 29-річний італієць отримав під час матчу 31 туру Серії А проти Інтера (поразка 2:5), в якому він відзначився голом. За прогнозами лікарів, відновлення Манчіні займе 15 – 20 днів.

Таким чином, він точно пропустить матчі Серії А проти Пізи та Аталанти, його участь у поєдинку проти Болоньї (25 квітня) також під питанням.

У поточному сезоні на рахунку Манчіні 2 голи та 2 асисти в 39 матчах за Рому в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.