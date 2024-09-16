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Англійські клуби націлились на трансфер українського голкіпера

Олександр Булава — 16 вересня, 21:35
Англійські клуби націлились на трансфер українського голкіпера
УАФ

19-річний український голкіпер Владислав Крапивцов зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги та Чемпіоншипу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Окрім Челсі, де воротар перебував на перегляді, на нього претендують Галл Сіті та Сандерленд. Зазначається, що головний тренер Галла Тім Волтер особисто дуже хоче бачити українця у своїй команді.

Зазначимо, що цього літа Крапивцов проявив себе на юнацькому Євро U-19, де зі збірною України дійшов до півфіналу та згодом увійшов до символічної збірної усього турніру.

Нагадаємо, минулого сезону ворота виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1. На його рахунку 25 матчів у чемпіонаті U-19. Після зняття СК Дніпро-1 Крапивцов отримав статус вільного агента та наразі перебуває без клубу.

Раніше на 19-літнього голкіпера претендував Саутгемптон, але клуб вирішив не використовувати свою єдину квоту на не-громадянина ЄС.

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