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Молодий талант Дніпра-1 перейде в угорський клуб

Андрій Яросименко — 29 серпня, 13:54
Молодий талант Дніпра-1 перейде в угорський клуб
Даніель Ківінда
ФК Дніпро-1

Колишній нападник Дніпра-1 Даніель Ківінда найближчим часом може стати гравцем угорського Фехервара.

Про це повідомляє Sportal.

За інформацією джерела, юнак вже вирушив на перегляд у клубі. Якщо угода стане успішною, то Даніель перейде до складу команди на правах вільного агента, адже його колишній клуб припинив своє існування.

В сезоні 2023/24 Ківінда провів 12 матчів за дніпрян, не відзначившись результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 300 тисяч євро.

Зазначимо, що 19-річним форвардом також цікавилась португальська Бенфіка, за яку грає український голкіпер Анатолій Трубін, але пропозицією "орлів" була гра в юнацькій команді, тоді як Ківінда хотів грати в основі.

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