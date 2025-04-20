Найкращий серед гравців атаки: Синчук дізнався оцінку за матч з Орландо

Українець Геннадій Синчук відіграв 70 хвилин за Монреаль у матчі Major League Soccer.

Його клуб розійшовся миром з Орландо (0:0).

За відведений ігровий час вінгер отримав оцінку 7,2 бали, що є найкращим результатом серед гравців лінії атаки.

Геннадій 39 разів торкався м'яча, віддав 17/19 точних передач (89%), ударів не завдавав, завершив успіхом усі три спроби дриблінгу. Суперники на ньому двічі порушили правила.

Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.