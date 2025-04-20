Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Найкращий серед гравців атаки: Синчук дізнався оцінку за матч з Орландо

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 05:30
Найкращий серед гравців атаки: Синчук дізнався оцінку за матч з Орландо
Геннадій Синчук
Getty images

Українець Геннадій Синчук відіграв 70 хвилин за Монреаль у матчі Major League Soccer.

Його клуб розійшовся миром з Орландо (0:0).

За відведений ігровий час вінгер отримав оцінку 7,2 бали, що є найкращим результатом серед гравців лінії атаки.

Геннадій 39 разів торкався м'яча, віддав 17/19 точних передач (89%), ударів не завдавав, завершив успіхом усі три спроби дриблінгу. Суперники на ньому двічі порушили правила.

Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.

MLS Монреаль Геннадій Синчук SofaScore

Геннадій Синчук

Ярмолюк засмучує Зінченка, Яремчук стає чемпіоном, Зубков оформлює дубль: наші за кордоном
Один із найкращих за 45 хвилин: 18-річний Синчук отримав високу оцінку за дебютний матч у MLS
Синчук дебютував за Монреаль у MLS
Відома сума, яку Металіст заробив на продажі Синчука в Монреаль
Синчук став гравцем Монреаля з MLS

Останні новини