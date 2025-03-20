Після страшної травми помер 18-річний китайський футболіст

Колишній футболіст Бейцзин Гоань Го Цзяюань помер у лікарні через травму голови, яку отримав на тренувальному зборі.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенської Баварії.

18-річний китаєць напередодні отримав удар коліном у голову під час тренувального матчу в Іспанії проти Алькобендасу, який організувала китайська федерація футболу.

FC Bayern trauert um Guo Jiaxuan.



🔗 https://t.co/TKWrLQchYT pic.twitter.com/llIZWkOu8r — FC Bayern München (@FCBayern) March 20, 2025

Внаслідок нещасного випадку, у футболіста діагностували смерть мозку, але штучно підтримували життя організму. Сьогодні стало відомо про смерть Го Цзяюаня.

Зазначимо, що у 2023 році юнака запрошували на тренування до Баварії, а згодом він грав за мюнхенців у складі збірної світу.

Раніше повідомлялось про смерть ексфутболіста Бенфіки та Мальорки, який боровся зі страшною хворобою.