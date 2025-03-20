Після страшної травми помер 18-річний китайський футболіст
Го Цзясюань
Баварія
Колишній футболіст Бейцзин Гоань Го Цзяюань помер у лікарні через травму голови, яку отримав на тренувальному зборі.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенської Баварії.
18-річний китаєць напередодні отримав удар коліном у голову під час тренувального матчу в Іспанії проти Алькобендасу, який організувала китайська федерація футболу.
Внаслідок нещасного випадку, у футболіста діагностували смерть мозку, але штучно підтримували життя організму. Сьогодні стало відомо про смерть Го Цзяюаня.
Зазначимо, що у 2023 році юнака запрошували на тренування до Баварії, а згодом він грав за мюнхенців у складі збірної світу.
Раніше повідомлялось про смерть ексфутболіста Бенфіки та Мальорки, який боровся зі страшною хворобою.