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Пішов з життя ексфутболіст Мальорки та Бенфіки

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 14:42
Пішов з життя ексфутболіст Мальорки та Бенфіки
Андрія Делібашич
FSCG

Пішов з життя колишній футболіст Мальорки, Бенфіки та збірної Чорногорії Андрія Делібашич.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Колишньому нападнику було 43 роки. За свою кар'єру Делібашич встиг пограти за Партизан, Брагу, Рел Сосьєдад та Райо Вальєкано. Окрім того, на рахунку форварда 20 матчів та три голи у складі збірної Чорногорії.

У березні 2023 року Делібашичу було діагностовано пухлину мозку, яку він не зміг побороти.

Раніше стало відомо про смерть легендарної гандболістки київського Спартака Лідії Шевченко.

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