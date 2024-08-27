18-річний гравець Зальцбурга накрутив гравців Динамо та забив у матчі-кваліфікації ЛЧ

18-річний нападник австрійського Зальцбурга Адам Дагім вивів свою команду вперед у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Вже на 12 хвилині данець відрив рахунок у зустрічі після прекрасних індивідуальних дій та збільшив перевагу Зальцбурга у протистоянні до рахунку 0:3.

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Проте вже на 29 хвилині нападник українського колективу Владислав Ванат відквитав один гол.

Нагадаємо, перша зустріч у кваліфікації ЛЧ завершилася поразкою киян з рахунком 2:0. Матч-відповідь проходить в Австрії. Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.