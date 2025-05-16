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Треба до цього звикнути, – Синчук оцінив рівень гравців у МЛС

Микола Дендак — 16 травня 2025, 21:55
Треба до цього звикнути, – Синчук оцінив рівень гравців у МЛС
Геннадій Синчук
Getty Images

Український футболіст Монреаля Геннадій Синчук розповів, що рівень гравців у Major league Soccer дуже високий і йому було важко після переходу.

Слова гравця передає Український футбол.

івень гравців дуже високий. Інтенсивність, фізика – усе на максимумі. Мені подобається, що всі грають у комбінаційний футбол. Це імпонує і мені, і вболівальникам.
Це зовсім інший рівень. Інші відчуття. Потрібно набагато швидше думати, ухвалювати рішення. Було складно, бо тут усі сильніші, фізично краще готові. Наприклад, я можу обіграти суперника, але він ставить корпус – і все. Він сильніший. Треба до цього звикнути. Зараз уже легше", – сказав Синчук.

Нагадаємо, Монреаль придбав 18-річного Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.

В останній своїй грі проти Орландо футболіст відіграв 70 хвилин у матчі та став найкращим гравцем атаки за версією SofaScore. Також він чудово провів дебютну гру проти Шарлотт, ставши одним з найкращих.

Монреаль Геннадій Синчук МЛС

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