Треба до цього звикнути, – Синчук оцінив рівень гравців у МЛС

Український футболіст Монреаля Геннадій Синчук розповів, що рівень гравців у Major league Soccer дуже високий і йому було важко після переходу.

Слова гравця передає Український футбол.

"Р івень гравців дуже високий. Інтенсивність, фізика – усе на максимумі. Мені подобається, що всі грають у комбінаційний футбол. Це імпонує і мені, і вболівальникам.

Це зовсім інший рівень. Інші відчуття. Потрібно набагато швидше думати, ухвалювати рішення. Було складно, бо тут усі сильніші, фізично краще готові. Наприклад, я можу обіграти суперника, але він ставить корпус – і все. Він сильніший. Треба до цього звикнути. Зараз уже легше", – сказав Синчук.

Нагадаємо, Монреаль придбав 18-річного Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.

В останній своїй грі проти Орландо футболіст відіграв 70 хвилин у матчі та став найкращим гравцем атаки за версією SofaScore. Також він чудово провів дебютну гру проти Шарлотт, ставши одним з найкращих.