17-річний українець забив дебютний гол у чемпіонаті Хорватії

17-річний український атакувальний півзахисник Хайдука Адам Гурам відзначився своїм першим голом у чемпіонаті Хорватії. Це трапилося в суботу, 31 жовтня, в матчі 12 туру проти Горіци.

Гурам вийшов у основі Хайдука та на 22 хвилині відкрив рахунок у матчі. На 50 хвилині він також відзначився асистом на Карлоса Мартіна, а на 64 хвилині був замінений за рахунку 4:0 на користь Хайдука.

Сумарно на рахунку Гурама 2 голи та 4 асисти в 16 матчах за Хайдук у всіх турнірах. Він перебрався у хорватський клуб в 2024 році з академії Шахтаря. На рахунку хавбека 3 голи на юнацьку збірну України U-19.

Трансферна вартість 17-річного гравця оцінюється в 850 тисяч євро, контракт із Хайдуком розрахований до кінця грудня 2027 року.