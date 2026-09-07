17-річний українець віддав асист у чемпіонаті Хорватії

Український півзахисник Адам Гурам відзначився результативною дією в матчі шостого туру чемпіонату Хорватії Рудеш – Хайдук (0:4).

17-річний уродженець Маріуполя розпочав поєдинок на лаві запасних. Він вийшов на поле на 63-й хвилині.

Наприкінці основного часу Гурам переграв у штрафному майданчику захисника суперників і віддав передачу Халілю Файяду. Той ударом в один дотик відправив м'яч у сітку та встановив остаточний рахунок.

Зазначимо, що для Адама це вже третя результативна дія в сезоні. Юний українець відзначився ще одним асистом у чемпіонаті та забив гол у кваліфікації Ліги конференцій у ворота Жальгіріса.