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17-річний українець віддав асист у чемпіонаті Хорватії

Денис Іваненко — 7 вересня 2026, 10:40
17-річний українець віддав асист у чемпіонаті Хорватії
Адам Гурам
ФК Хайдук

Український півзахисник Адам Гурам відзначився результативною дією в матчі шостого туру чемпіонату Хорватії Рудеш – Хайдук (0:4).

17-річний уродженець Маріуполя розпочав поєдинок на лаві запасних. Він вийшов на поле на 63-й хвилині.

Наприкінці основного часу Гурам переграв у штрафному майданчику захисника суперників і віддав передачу Халілю Файяду. Той ударом в один дотик відправив м'яч у сітку та встановив остаточний рахунок.

Зазначимо, що для Адама це вже третя результативна дія в сезоні. Юний українець відзначився ще одним асистом у чемпіонаті та забив гол у кваліфікації Ліги конференцій у ворота Жальгіріса.

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асист Хорватія

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