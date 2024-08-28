Бетіс підписав юного українського воротаря

16-річний український воротар Федір Ткаченко став гравцем Бетіса.

Про це повідомило агентство RGFootball, яке представляє інтереси юного футболіста.

Сторони домовилися про контракт до 2027 року. Раніше Ткаченко виступав за юнацькі команди СКДМ (Спортивний клуб міста Дніпра), Мункача та угорської Кішварди.

Зазначимо, що в Іспанії спостерігається тренд на молодих українських воротарів. Андрій Лунін у 2018-му перейшов у Реал у 19-річному віці, а на початку цього року "королівський клуб" підписав 17-річного Іллю Волошина, якого також просуває RGFootball.

Завтра, 29 серпня, Бетіс прийме Кривбас у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Початок — о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, в першому поєдинку, який був номінально домашнім для криворіжців, іспанська команда перемогла з рахунком 2:0.