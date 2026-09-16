Матч Ла Ліги перенесли через сильну зливу

Матч 6-го туру іспанської Ла Ліги між Леванте та Атлетиком Більбао було перенесено внаслідок несприятливих погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба валенсійської команди. Деталі додає Diario AS.

Як зазначається, гравці почали тренуватися на "Естаді Сьютат де Валенсія" перед матчем, проте згодом були вимушені залишити поле після початку сильної зливи. Іспанське метеорологічне агентство (AEMET) оголосило помаранчевий рівень небезпеки у районі.

Хоч арена й має дахове покриття, яке покриває всі трибуни, цього не вистачило, аби врятувати споруду від дощу.

Нова дата поєдинку наразі не визначена.

Нагадаємо, що в інших матчах 6-го туру іспанської першості Атлетико Мадрид розгромив Осасуну, а гол Сьєрри приніс Севільї перемогу над Депортиво.