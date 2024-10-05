ЮКСА поміряється силами з Кудрівкою у 10 турі Першої ліги

Сьогодні, 5 жовтня, відбудеться матч 10 туру Першої ліги сезону-2024/25.

ЮКСА вдома прийматиме Кудрівку. Команди мають перед собою різні задачі. Команда з Київської області посідає 2 місце і веде боротьбу за вихід до УПЛ, тоді як Кудрівка розташувалася у середині групи А.

Обидва клуби провели цього сезону по 8 матчів. ЮКСА за таку кількість набрала 17 очок, Кудрівка – 10.

Чемпіонат України – Перша ліга 2024/25

10 тур, 5 жовтня

14:00 ЮКСА – Кудрівка

Нагадаємо, що вже відбулися три матчі 10 туру у другому за силою дивізіоні України.