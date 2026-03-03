Гецко зробив прогноз на чвертьфінальні матчі Кубка України

Переможець першого Кубка України в історії Іван Гецко поділився очікуваннями від поєдинків 1/4 фіналу цього турніру в сезоні-2025/26.

Свій прогноз він зробив у коментарі для Sport.ua.

Експерт вважає, що ця стадія не обійдеться без сенсацій. Він спрогнозував рахунок кожного матчу та вважає, що змагання залишить один лідерів УПЛ.

Динамо – Інгулець (03.03)

Гецко вважає, що це буде одностороння гра. Він очікує на розгром від "біло-синіх".

"Я не знаю, що має статися, щоб Динамо не обіграло Інгулець. Кияни потихеньку набирають форму, впевнено в останньому турі обігравши Епіцентр у Прем'єр-лізі. Щоправда, пенальті в тому матчі арбітр призначив лівий, але все одно це не врятувало б гостей. Тому від підопічних Ігоря Костюка я чекаю на впевнену перемогу над командою, яка тільки готується до офіційних матчів у Першій лізі", – сказав Гецко.

Прогноз – 4:1.

ЛНЗ – Буковина (04.03)

А ось у цьому протистоянні фахівець вважає, що може статись сенсація. Він вражений грою лідера Першої ліги та не здивується, якщо чернівецький колектив здолає одного з лідерів УПЛ.

"У першій частині сезону я бачив не один матч у виконанні Буковини та скажу, що для ЛНЗ – це не подарунок. Навіть у разі поразки, чернівчан ніхто не засудить. І це розв'язує їм руки. Для Буковини, мабуть, найголовніше завдання – це вийти прямо в УПЛ, але й відмовлятися боротися за трофей команда не буде. ЛНЗ, у свою чергу, зараз перебуває не в найкращому психологічному стані після домашньої поразки від Полісся в чемпіонаті. Тож у цій парі я поставлю на сенсацію", – заявив ексфорвард збірної України.

Прогноз – 1:2.

Металіст 1925 – Локомотив (05.03)

В даній парі спеціаліст вважає, що рівень гравців сильно відрізняється. Він переконаний, що харків'яни стануть третім півфіналістом Кубка України.

"Не думаю, що на цій стадії турніру представник Другої ліги здатний створити сенсацію у грі з командою, яка, можливо, робить ставку на Кубок, оскільки через чемпіонат харків'янам навряд чи вдасться потрапити до єврокубкової зони. Клас виконавців аж надто відрізняється, тому крім як виграшу Металіста 1925, іншого результату в цьому протистоянні я не чекаю", – зазначив Гецко.

Прогноз – 2:0.

Чернігів – Фенікс-Маріуполь (17.03)

Найбільш непередбачуваною Іван Гецко вважає останню пару. Він вважає, що буде рівна гра, в якій усе може вирішитись у післяматчевій серії пенальті.

"У цій парі, напевно, найбільш складно визначити переможця, оскільки зустрінуться дві, приблизно рівні команди, що і підтверджують їх місця в турнірній таблиці Першої ліги. Команди тільки готуються до офіційних поєдинків, тож чекати на суперякісний футбол у цьому матчі не варто. Думаю, основний час завершиться внічию. Доля путівки до півфіналу вирішиться у серії 11-метрових", – сказав фахівець.

Прогноз – 1:1.

Зазначимо, що напередодні своїми очікуваннями від матчу проти Динамо також поділився президент Інгульця Олександр Поворознюк. Він пообіцяв своїй команді "божевільні преміальні" за перемогу.

Цей матч розпочнеться о 18:00. Його можна буде подивитись за посиланням.