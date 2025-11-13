У нього смуга невдач: Гецко – про гру лідера збірної України
Колишній гравець збірної України Іван Гецко відреагував на критику захисника ПСЖ Іллі Забарного.
Цитує футболіста NV.ua.
Гецко вірить, що Забарний гравець високого рівня та покаже свій максимум у поєдинку проти Франції.
"Ми знаємо, що у Забарного зараз трохи немає везіння. Усі ті епізоди – вилучення, призначені пенальті – усе якось накладається одне на одне. З боку здається, що в нього просто пішла полоса невдач. Але в ПСЖ перед тим, як його купити, усе ретельно проаналізували та перевірили. Те, що зараз відбувається – це просто нефарт.
Так, можливо, це десь вибило його з колії, але він гравець високого рівня, і це не має позначитися на його грі проти тих же французів", -сказав Гецко.
Поєдинок Франція – Україна відбудеться сьогодні, 13 листопада. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
