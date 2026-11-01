Вперше для українців за 26 років: Марсак завершив Гран-прі Канади на п'ятому місці

Український фігурист Кирило Марсак завершив свій дебютний етап Гран-прі на п'ятому місці.

Спортсмен розпочав свій виступ у довільній програмі з четвертого місця і отримав від суддів 142.73 бали.

Загалом за свій дебютний виступ Марсак здобув 226.4 бали, що дозволило йому фінішувати п'ятим – це найкращий результат для українців в одиночному катанні за останні 26 років. У 2000 році п'ятим фінішував Дмитро Дмитренко на Гран-прі Японії.

Зазначимо, що переможцем етапу став Кевін Аймо з Франції, який набрав 258.43 бали.

Також на високому шостому місці завершили Гран-прі Канади Софія Голіченко та Артем Даренський. Після короткої програми, за яку вони отримали 58.34 очок, пара набрала 102.39 у довільному танці.

Софія Голіченко та Артем Даренський Reuters

Це найкращий результат для українців серед спортивних пар за останні 17 років. До Голіченко та Даренського Волосожар і Морозова здобували срібні медалі Гран-прі США у 2009 році.

Зауважимо, що переможцями Гран-прі Канади серед спортивних пар стали представники господарів змагання – Ліа Перейра та Трент Мішо, які набрали 202.17 очок.

Раніше повідомлялось, що Ірина Підгайна та Артем Коваль розпочали Гран-прі Канади з сьомого місця у ритмічному танці.