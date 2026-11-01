Підгайна та Коваль розпочали Гран-прі Канади сьомим місцем у ритмічному танці

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль розпочали свій дебютний Гран-прі з сьомого місця.

Дует виступив у ритмічному танці й отримав за свій виступ 64.89 балів. Проміжне перше місце наразі у пари з Великої Британії – Лайли Фер та Льюїса Гібсона.

Фігурне катання

Гран-прі Канади, ритмічний танець

1. Лайла Фер та Льюїс Гібсон (Велика Британія) – 81.37;

2. Євгенія Лопарєва та Джефрі Бріссо (Франція) – 77.90;

3. Каролін Грін та Міхаель Парсонс (США);

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7. Ірина Підгайна та Артем Коваль (Україна) – 64.89

Тепер на український дует очікує змагання з довільного танцю, оцінка за який в підсумку з результатом ритмічного танцю визначить загальний результат змагань.

Змагання відбудуться у ніч з 1 на 2 листопада о 00:15 за київським часом.

Раніше Кирило Марсак дебютував на Гран-прі Канади з четвертого місця у короткій програмі.