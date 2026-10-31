Марсак дебютував на Гран-прі з четвертого місця у короткій програмі
Кирило Марсак
УФФК
Український фігурист Кирило Марсак зупинився за крок від трійки лідерів на дебютному для себе етапі Гран-прі.
На змагання у Канаді спортсмен посів четверте місце за підсумками короткої програми, набравши 83.67 балів. Лідером заліку є представник Японії Ріо Наката – 92.64.
Гран-прі Канади
Коротка програма
- Ріо Наката (Японія) – 92.64;
- Кевін Аймо (Франція) – 90.26;
- Козуні Томоно (Японія) – 85.31;
- Кирило Марсак (Україна) – 83.67;
Окрім Марсака, у Келовні також в короткій програмі виступили пара Софії Голиченко та Артема Даренського – шосте місце з восьми, 58.34 очок.
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада на Гран-прі виступатимуть також Ірина Підгайна та Артем Коваль у ритмічному танці, а на Марсака очікує довільна програма, яка визначить його підсумкове місце.
Раніше Кирило Марсак посів четверте місце на челленджері в Італії.