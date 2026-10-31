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Марсак дебютував на Гран-прі з четвертого місця у короткій програмі

Володимир Максименко — 31 жовтня 2026, 10:17
Марсак дебютував на Гран-прі з четвертого місця у короткій програмі
Кирило Марсак
УФФК

Український фігурист Кирило Марсак зупинився за крок від трійки лідерів на дебютному для себе етапі Гран-прі. 

На змагання у Канаді спортсмен посів четверте місце за підсумками короткої програми, набравши 83.67 балів. Лідером заліку є представник Японії Ріо Наката – 92.64. 

Гран-прі Канади
Коротка програма

  1. Ріо Наката (Японія) – 92.64;
  2. Кевін Аймо (Франція) – 90.26;
  3. Козуні Томоно (Японія) – 85.31;
  4. Кирило Марсак (Україна) – 83.67;

Окрім Марсака, у Келовні також в короткій програмі виступили пара Софії Голиченко та Артема Даренського – шосте місце з восьми, 58.34 очок.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада на Гран-прі виступатимуть також Ірина Підгайна та Артем Коваль у ритмічному танці, а на Марсака очікує довільна програма, яка визначить його підсумкове місце.

Раніше Кирило Марсак посів четверте місце на челленджері в Італії.

Фігурне катання Кирило Марсак

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