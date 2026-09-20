Марсак зупинився за крок від медалі на "челенджері" в Італії

Український фігурист Кирило Марсак посів четверте місце на турнірі рівні "челенджерів" Lombardia Trophy, який проходить в Італії.

За підсумками двох виступів українець набрав 237.53 бала.

Від бронзової нагороди, яку здобув француз Корентен Спінар, Марсака відділили 10.13 бала. "Срібло" забрав 22-річний росіянин Матвєй Вєтлугін. Переможцем змагань став представник Естонії Міхаїл Селевко. Судді оцінили його виступ у 260.87 бала.

Lombardia Trophy.

Чоловіче одиночне катання, результати

Міхаїл Селевко (Естонія) – 260.87 Матвєй Вєтлугін ("нейтральний") – 254.53 Корентен Спінар (Франція) – 247.66 Кирило Марсак (Україна) – 237.53

22-річний уродженець Херсона у короткій програмі показав шостий найкращий результат (78.16 бала), однак завдяки третьому місцю в довільній програмі (159.37 бала) зумів піднятися на підсумкову четверту позицію.

Зауважимо, що Марсак покращив свої результати на цьому турнірі, порівняно з минулим роком. Тоді він посів десяте місце з оцінкою 223.20 бала.

Також додамо, що для українця це вже другий міжнародний старт у новому сезоні. На початку вересня він виборов срібну медаль на турнірі Tallinn Open в Естонії.