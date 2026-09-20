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Марсак зупинився за крок від медалі на "челенджері" в Італії

Микола Літвінов — 20 вересня 2026, 22:55
Марсак зупинився за крок від медалі на челенджері в Італії
Кирило Марсак
Getty Images

Український фігурист Кирило Марсак посів четверте місце на турнірі рівні "челенджерів" Lombardia Trophy, який проходить в Італії.

За підсумками двох виступів українець набрав 237.53 бала.

Від бронзової нагороди, яку здобув француз Корентен Спінар, Марсака відділили 10.13 бала. "Срібло" забрав 22-річний росіянин Матвєй Вєтлугін. Переможцем змагань став представник Естонії Міхаїл Селевко. Судді оцінили його виступ у 260.87 бала.

Lombardia Trophy.
Чоловіче одиночне катання, результати

  1. Міхаїл Селевко (Естонія) – 260.87
  2. Матвєй Вєтлугін ("нейтральний") – 254.53
  3. Корентен Спінар (Франція) – 247.66
  4. Кирило Марсак (Україна) – 237.53

22-річний уродженець Херсона у короткій програмі показав шостий найкращий результат (78.16 бала), однак завдяки третьому місцю в довільній програмі (159.37 бала) зумів піднятися на підсумкову четверту позицію.

Зауважимо, що Марсак покращив свої результати на цьому турнірі, порівняно з минулим роком. Тоді він посів десяте місце з оцінкою 223.20 бала.

Також додамо, що для українця це вже другий міжнародний старт у новому сезоні. На початку вересня він виборов срібну медаль на турнірі Tallinn Open в Естонії.

Кирило Марсак

Кирило Марсак

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