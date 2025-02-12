ЄЮОФ-2025. Розклад гонок та склад України
НОК України
З 9 по 16 лютого включно у грузинському Бакуріані відбудеться Європейський юнацький олімпійський фестиваль 2025.
Юні біатлоністи розіграють 6 комплектів нагород у чотирьох дисциплінах: індивідуальній гонці, сингл-міксті, спринті та класичній змішаній естафеті.
Розклад біатлону на ЄЮОФ-2025
- 10.02.2025 | 08:00 | Індивідуальна гонка. Хлопці
- 10.02.2025 | 11:00 | Індивідуальна гонка. Дівчата
- 12.02.2025 | 08:15 | Сингл-мікст
- 14.02.2025 | 08:00 | Спринт. Хлопці
- 14.02.2025 | 11:00 | Спринт. Дівчата
- 16.02.2025 | 11:15 | Змішана естафета
Україну на змаганнях з біатлону представлятимуть восьмеро спортсменів: четверо дівчат та четверо хлопців.
Склад збірної України
Хлопці: Тарас Тарасюк, Костянтин Марценюк, Іван Загоруйко, Ярослав Гаркуша
Дівчата: Вікторія Ясенич, Аліна Хміль, Вікторія Хвостенко, Варвара Калита
Біатлонні гонки проводяться на лижно-біатлонному стадіоні із трасами завдовжки до 2,5 кілометра.