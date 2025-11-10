15-річний Курцев виграв бронзу престижного турніру в Болгарії

Український фігурист Єгор Курцев виграв бронзову медаль на міжнародному турнірі Denkova-Staviski Cup 2025 в Софії (Болгарія).

Про це повідомила українська федерація фігурного катання на ковзанах.

Єгор лідирував після короткої програми в чоловічому одиночному катанні серед юніорів, але у довільній програмі завершив виступ на п'ятому місці. Тож за підсумком двох прокатів 15-річний фігурист отримав 176.83 балів і зійшов на третю сходинку п'єдесталу.

Єгор Курцев вдруге бере участь у турнірі Denkova-Staviski Cup. Минулого року він посів друге місце серед юніорів.

Ще один представник України Федір Бабенко в довільній програмі набрав п'яту суму балів – 100.56, його підсумковий результат також п'ятий - 158.56.

Виграв турнір юніорів китайський спортсмен Інжуй Лі – 195.44.

Як відомо, 9 листопада українські пари виграли два комплекти нагород за підсумком міжнародного турніру Denkova-Staviski Cup.