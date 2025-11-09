Українці здобули золото та срібло престижного турніру в Болгарії

Дві українські пари виграли два комплекти нагород за підсумком міжнародного турніру Denkova-Staviski Cup, який проходив у Болгарії.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На даному престижному турнірі Україна була представлена трьома парами. Серед юніорів виступали Ірина Підгайна та Артем Коваль, а також Тетяна Бєлодонова та Іван Качур.

Останні, на жаль, поборотися за медалі не змогли: із результатом 120,86 бала вони посіли тринадцяте місце.

А ось Підгайна та Коваль стали тріумфаторами юніорських змагань. Українці були найкращими у ритмичному та довільному танцях, в обох випадках вони випередили італійців Зої Б'янчі та Даніеля Базіля, які посіли друге місце. Бронза також стала "італійською", її здобули Аріанна Солдаті та Ніколас Тальябе.

Denkova-Staviski Cup. Болгарія. Танці на льоду. Юніори

Ірина Підгайна та Артем Коваль (Україна) – 162,92; Зої Б'янчі та Даніель Базіль (Італія) – 152,71; Аріанна Солдаті та Ніколас Тальябе (Італія) – 148,02;

...

13. Тетяна Бєлодонова та Іван Качур – 120,86.

На дорослому рівні честь України захищали Зої Ларсон та Андрій Капран. У ритмичному танці вони посіли третє місце, після чого в довільному танці українсько-американський дует став першим. За сумою балів Ларсон та Капран стали срібними призерами турніру, поступившись переможцям з Італії всього 6,82 бала.

Denkova-Staviski Cup. Болгарія. Танці на льоду. Дорослі

Вікторія Манні та Карло Ретлісбергер (Італія) – 181,39 бала; Зої Ларсон та Андрій Капран (Україна) – 174,57; Сін Цзяньін та Жень Цзюньфей (Китай) – 168,99.

Нагадаємо, що у жовтні Ірина Підгайна та Артем Коваль з національним рекордом здобули переконливу перемогу в шостому турнірі серії Solidarity Cup 2025 у Польщі.