Підгайна та Коваль завершили Гран-прі Канади на восьмому місці

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль завершили свій дебютний Гран-прі на восьмому місці.

Після виступу в ритмічному танці, за який пара отримала 64.89, спортсмени продовжили свій шлях на змаганнях у Канаді довільним танцем – рефері оцінили виступ дуету в 93.35 очок.

У підсумку, Підгайна та Коваль завершили Гран-прі на восьмій сходинці, поступившись третьому місцю 28.78 балів.

Гран-прі Канади

Танці на льоду

1. Лайла Фер/Льюїс Гібсон (Велика Британія) 201.17;

2. Євгенія Лопарева/Джоффрі Бріссо (Франція) 192.95;

3. Керолін Грін/Майкл Парсонс (США) 186.02

...

8. Ірина Підгайна/Артем Коваль (Україна) 158.24

Зауважимо. що цей результат – найкращий для українців за останні п'ять років у танцях на льоду на рівні Гран-прі. У 2021 році на етапі в Токіо таке саме місце посіли Максим Нікітін та Олександра Назарова.

Напередодні Кирило Марсак завершив виступ на Гран-прі Канади, продемонструвавши найкращий за 26 років результат серед українців.