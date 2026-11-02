Підгайна та Коваль завершили Гран-прі Канади на восьмому місці
Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль завершили свій дебютний Гран-прі на восьмому місці.
Після виступу в ритмічному танці, за який пара отримала 64.89, спортсмени продовжили свій шлях на змаганнях у Канаді довільним танцем – рефері оцінили виступ дуету в 93.35 очок.
У підсумку, Підгайна та Коваль завершили Гран-прі на восьмій сходинці, поступившись третьому місцю 28.78 балів.
Гран-прі Канади
Танці на льоду
1. Лайла Фер/Льюїс Гібсон (Велика Британія) 201.17;
2. Євгенія Лопарева/Джоффрі Бріссо (Франція) 192.95;
3. Керолін Грін/Майкл Парсонс (США) 186.02
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8. Ірина Підгайна/Артем Коваль (Україна) 158.24
Зауважимо. що цей результат – найкращий для українців за останні п'ять років у танцях на льоду на рівні Гран-прі. У 2021 році на етапі в Токіо таке саме місце посіли Максим Нікітін та Олександра Назарова.
Напередодні Кирило Марсак завершив виступ на Гран-прі Канади, продемонструвавши найкращий за 26 років результат серед українців.