Підгайна та Коваль виграли 6-й етап юніорської серії Гран-прі, що проходив в Польщі

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль з національним рекордом здобули переконливу перемогу в шостому турнірі серії – Solidarity Cup 2025 в Гданьську (Польща) і другий сезон поспіль стали фіналістами Юнацького Гран-прі.

Про це повідомила пресслужба Федерації фігурного катання України.

Ірина та Артем впевнено виграли ритмічний танець і були неперевершені у довільному. Вони чисто виконали всі елементи, більшість з яких судді оцінили четвертим рівнем, чудово передали характер музики (фрагменти з мюзиклу "Мулен Руж") і отримали за свій прокат рекордну в цьому сезоні суму – 98.44 балів. Підсумковий результат – 164.13 балів також став новим досягненням нашого дуету в поточному сезоні.

Другою стала канадська пара Лейла Вейон/Александр Брендіс – 161.44, третіми італійці Аріанна Сольдаті/Ніколас Тальябу – 144.18.

Нагадаємо, українські танцюристи перемогли також на другому етапі ЮГП в Анкарі(Туреччина). Дві перемоги гарантували їм місце у фіналі юніорської серії Гран-прі.