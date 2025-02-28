Фігуристи Коваль і Підгайна показали найкращий результат України за 10 років на юніорському ЧС

Українські фігуристи Артем Коваль та Ірина Підгайна посіли 4 місце на юніорському чемпіонаті світу в танцях на льоду. Це найкращий результат України за 10 років.

У першій частині змагань, ритмічному танці, український дует показав 5 результат, набравши 62.54 бали. Далі змагання продовжилися у довільній програмі, де українці посіли вже четверте місце та забезпечили себе підсумковою четвертою сходинкою.

Зауважимо, що востаннє Україна посідала 4 місце та вище у 2015 році. Тоді дует Олександри Назарової та Максима Нікітіна виграв бронзову нагороду.

Нагадаємо, нещодавно українець Єгор Курцев здобув золоту медаль у фігурному катанні на XVII зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у грузинському Боржомі-Бакуріані.