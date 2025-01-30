Названі імена 11 фігуристів і тренерів, які перебували в літаку під час авіакатастрофи у США

Стали відомі імена фігуристів та тренерів, які були присутні на літаку Bombardier CRJ700, який зазнав авіакатастрофи біля Вашингтона внаслідок зіткнення з військовим гелікоптером.

Як інформує Channel2 NOW, підтверджено, що на літаку перебувало щонайменше 11 представників фігурного катання: Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарісіо, Еверлі та Алідія Лівінгстон, Шон Кей, Анджела Янг, Едвард Чжоу, Вадим Наумов, Євгенія Шишкова та Інна Волянська.

Як відомо, 30 січня біля Вашингтона сталася масштабна авіакатастрофа: у повітрі зіткнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700, що виконував рейс American Airlines, та військовий гелікоптер Black Hawk. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак неподалік аеропорту імені Рональда Рейгана. На місці трагедії триває масштабна рятувальна операція, а влада США вже розпочала розслідування.

За попередньою інформацією, у пасажирському літаку перебували 64 особи, а у військовому гелікоптері – троє військовослужбовців. Раніше видання Reuters, з посиланням на пропагандистський ТАСС, повідомляло, що на борту знаходились колишні чемпіони світу Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Вони були подружньою парою, і, як повідомляється, жили в Сполучених Штатах щонайменше з 1998 року, де тренували молодих фігуристів.

За останніми даними, у воді знайдено щонайменше 19 тіл. Офіційні джерела поки не надають точної інформації щодо кількості загиблих.