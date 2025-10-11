Харчове отруєння: Марсак пояснив причини зняття з турніру в Грузії

Український фігурист Кирило Марсак припинив боротьбу на турнірі в Грузії через харчове отруєння.

Про це спортсмен розповів в Instagram.

Українець розпочав змагання з 11 місця у програмі одиночного чоловічого катання, однак наступного дня знявся з турніру.

"Мені довелося знятися з Trialeti Trophy через досить сильне харчове отруєння.

Напередодні довільної програми я відчув сильний біль у животі та сильне запаморочення, прийшов на ковзанку, щоб знятися, і медична команда сказала, що мене потрібно госпіталізувати через підозру на апендицит. На щастя, це було лише харчове отруєння, і я вже почуваюся набагато краще.

Завтра я полечу додому і почну відновлюватися. Дякую всім, хто турбувався і надсилав мені слова підтримки. Це дуже багато для мене значить. До зустрічі на інших змаганнях!", – написав Марсак.