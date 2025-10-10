Українська правда
Марсак знявся з турніру через підозру на апендицит

Олександр Булава — 10 жовтня 2025, 23:02
Кирило Марсак
УФФК

Український фігурист Кирило Марсак достроково завершив виступ на челенджері у Тбілісі, Грузія.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Марсак розпочав змагання з 11 місця у програмі одиночного чоловічого катання та наступного дня мав стартувати в довільній програмі.

Однак фігурист змушений був знятися з турніру. Його госпіталізували з підозрою на апендицит, після обстеження діагноз не підтвердився.

Нагадаємо, у вересні Марсак здобув єдину для України ліцензію у фігурному катанні на Олімпіаді-2026. Вона є неіменною, тому немає гарантії, що на ОІ поїде саме він.

