ISU ініціював розслідування через китайських фігуристів з іграшкою у вигляді ракети

Китайські фігуристи Рен Жунфей та Сін Цзянін стали причиною розслідування, яке розпочав Міжнародний союз ковзанярів (ISU).

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент за участю фігуристів стався під час домашнього для них Гран-прі Китаю. Після їхнього виступу фанати почали кидати на лід іграшки, серед яких була балістична ракета DF-61. Серед усіх іграшок Жунфей та Цзянін обрали саме цю, взявши її з собою, щоб продемонструвати у прямому етері трансляції.

Після цього видання звернулося до ISU з проханням прокоментувати даний епізод. Союз оголосив, що "шкодує" про інцидент та ініціював розслідування.

"ISU відомо, що серед іграшок, кинутих на лід глядачами після виступу на Гран-прі Китаю з фігурного катання, була неналежна м'яка іграшка. М’яку іграшку згодом тримали фігуристи, які щойно виступали. ISU шкодує про інцидент і проведе подальше розслідування", – йдеться у заяві ISU.

DF-61 – це нова міжконтинентальна балістична ракета наземного базування китайського виробництва, яка здатна нести ядерну зброю. Вона була представлена на військовому параді минулого місяця.

