Здобув путівку на Олімпіаду: український спортсмен планує змінити громадянство

Український фігурист Федір Куліш, який заробив для Латвії путівку на Олімпійські ігри, остаточно вирішив отримати громадянство цієї країни.

Про це пише Sportacentrs.com.

Федір Куліш почав виступати за Латвію восени 2023 року, а цього літа на чемпіонаті світу він разом із Денисом Васильєвим заробив для країни дві квоти на Олімпійські ігри.

Ще ніколи два учасники чоловічого фігурного катання на Олімпіаді не змагалися одночасно під латвійським прапором, тому Ігри в Мілані мають можливість втілити історичну подію в реальність.

Для участі в Олімпійських іграх спортсмен повинен бути громадянином відповідної країни. У чоловічому фігурному катанні на Олімпійських іграх змагатимуться лише 29 учасників, а Латвію мають можливість представляти два спортсмени.

"Я народився в Києві, Україна. Займаюся спортом з п'яти років. У 16 років переїхав до Латвії і почав тренуватися в клубі "Kristal Ice". Мені подобається Рига, мені подобається спортивний центр "Volvo". Я тренуюся в спортивному центрі "Volvo" щодня", – заявив Куліш.

Президент Латвійської асоціації фігурного катання (LSA) Улдіс Шауерс описує Куліша як дуже талановитого та перспективного спортсмена, наголошуючи, що його результати з кожним роком покращуються. Оглядачі фігурного катання оцінюють техніку четверних стрибків Куліса як таку, що знаходиться на рівні топ-10-20 світу.

"Фігурист з такими четверними стрибками обов’язково повинен змагатися на Олімпійських іграх. Особливо, якщо Латвія має таку унікальну історичну можливість", – наголошує Шауерс.

За чотири місяці до Олімпійських ігор LSA та Латвійський олімпійський комітет (ЛОК) ретельно працюють над тим, щоб Куліш міг подати заяву до комісії Сейму та отримати громадянство Латвії у прискореному порядку.

Гунарс Кутріс, голова Комітету Сейму з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості, наголошує, що найважливіше – це власне бажання заявника отримати громадянство Латвії, водночас доводячи, що він має тривалий зв’язок з Латвією, а не лише одну маленьку мету.

Можливість представляти Латвію на Олімпійських іграх може бути вагомим аргументом, і Куліш уже виборов право поїхати на Олімпіаду під латвійським прапором.

Куліш зараз не лише активно тренується та готується до відповідального старту, а й інтенсивно вивчає латвійську мову та історію Латвії.

Нагадаємо, кілька тижнів тому латвійське громадянство отримав 15-річний український тхеквондист Едуард Цибуля.