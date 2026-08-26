Тріумфаторка Олімпійських ігор у фігурному катанні вирішила взяти перерву в кар'єрі

Золота призерка Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та відома американська фігуристка Аліса Лю оголосила, що візьме перерву на сезон-2026/27.

Про це вона повідомила в Інстаграм.

"До моїх уболівальників, п оки інші оголошують свої програми, я скористаюся нагодою, щоб повідомити, що цього сезону я не братиму участі у змаганнях. Я завжди прагну ставити перед собою нові виклики, щоб моє мистецтво та катання могли розвиватися".

Хоч і 21-річна атлетка напряму не поділилася причинами такого рішення, проте вона наголосила, що для неї важливо, аби спорт відображав її розвиток і вона проведе час цієї паузи з користю. Окрім того, Лю запевнила, що повернеться.

"Для мене важливо, щоб мій спорт відображав мій особистий розвиток. Я використаю цей час, щоб переорієнтуватися, доопрацювати деякі моменти та інше. Тож не хвилюйтеся, я повернуся, а тим часом вболіватиму за своїх товаришів по команді, як близьких, так і далеких".

Нагадаємо, що у цьому березні Лю відмовилася від виступів на чемпіонаті світу з фігурного катання.

Додамо, що у 2022 році атлетка оголосила про завершення кар'єри, але вже через два роки сенсаційно повернулася та стала першою представницею США з 2006 року, котра виграла чемпіонат світу.

І на цьому її тріумф не закінчився. На цьогорічній Олімпіаді Лю виборола першу золоту медаль для американських фігуристок з 2002 року в жіночому одиночному катанні.