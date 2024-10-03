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Чемпіона Канади з фігурного катання дискваліфікували на 6 років за сексуальне насилля

Руслан Травкін — 3 жовтня, 21:14
Чемпіона Канади з фігурного катання дискваліфікували на 6 років за сексуальне насилля
Ніколай Соренсен
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Канадський фігурист Ніколай Соренсен дискваліфікований на 6 років за сексуальне насильство.

Про це пише Reuters.

35-річний спортсмен отримав таке покарання від Офісу спортивної доброчесності.

Його звинувачують у тому, що він знущався над американським тренером з фігурного катання у місті Хартфорд ще у 2012 році. Варто відзначити, що у суді потерпілому не вдалося довести свої звинувачення.

Соренсен минулого року став чемпіоном Канади з танців на льоду. До 2018 року він представляв Данію, але потім вирішив отримати канадське громадянство.

Нагадаємо, на початку вересня у підозрі через сексуальне насильство поліція затримала колишнього форварда збірної Франції з футболу.

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