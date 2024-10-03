Чемпіона Канади з фігурного катання дискваліфікували на 6 років за сексуальне насилля

Канадський фігурист Ніколай Соренсен дискваліфікований на 6 років за сексуальне насильство.

Про це пише Reuters.

35-річний спортсмен отримав таке покарання від Офісу спортивної доброчесності.

Його звинувачують у тому, що він знущався над американським тренером з фігурного катання у місті Хартфорд ще у 2012 році. Варто відзначити, що у суді потерпілому не вдалося довести свої звинувачення.

Соренсен минулого року став чемпіоном Канади з танців на льоду. До 2018 року він представляв Данію, але потім вирішив отримати канадське громадянство.

Нагадаємо, на початку вересня у підозрі через сексуальне насильство поліція затримала колишнього форварда збірної Франції з футболу.