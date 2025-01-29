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Голіченко та Даренський відібралися до довільної програми Євро-2025 з фігурного катання

Руслан Травкін — 29 січня 2025, 16:25
Голіченко та Даренський відібралися до довільної програми Євро-2025 з фігурного катання
Cофія Голіченко & Артем Даренський
Skate Ukraine

Українці Софія Голіченко та Артем Даренський відібралися до довільної програми Євро-2025 з фігурного катання.

Вони набрали 56,73 бала, що дозволило посісти 10-те місце.

У наступний етап кваліфікацію проходили 16 пар. Найкращий результат показали німці Мінерва Хасе та Нікіта Володін – 71,59 бала.

Довільна програма на Євро-2025 серед спортивних пар відбудеться у четвер, 30 січня. Старт – 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з фігурного катання проходить в столиці Естонії, Талліні, з 28 січня до 2 лютого.

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