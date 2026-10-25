Пара Еррери та Хобти посіла восьме місце на етапі Гран-прі з фігурного катання у Франції

Українські фігуристи Анна Еррера та Іван Хобта посіли восьме місце на етапі Гран-прі у Франції.

Напередодні спортсмени розпочали змагання з короткої програми, за яку вони отримали 53.73 очок та посіли восьму сходинку.

Свій дебютний Гран-прі Еррера та Хобта продовжили довільной програмой, за яку судді нарахували українцям 88.23 бали.

Таким чином, за підсумками двох виступів дует набрав 141.96 балів і посів восьме місце у підсумковій таблиці.

Переможцями Гран-прі Франції стали грузини Анастасія Метелкіна/Лука Берулава – 204.65 очок. Друге місце посіли "нейтральні" Алєксандра Бойкова та Дмітрій Козловскій, а бронзові медалі здобули німці Анніка Гоке та Роберт Кункель.

Наступний етап Гран-прі відбудеться в Канаді з 30 жовтня по 1 листопада, але там Україну представлятимуть Софія Голіченко та Артем Даренський.

Зауважимо, що цей Гран-прі став дебютним для пари Еррери та Хобти, куди вони потрапили завдяки бронзовим медалям юніорського чемпіонату світу-2026.