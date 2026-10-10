Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Фігурне катання

Курцев здобув "бронзу" на етапі юніорського Гран-прі у Гданську

Олексій Мурзак — 10 жовтня 2026, 21:49
Курцев здобув бронзу на етапі юніорського Гран-прі у Гданську
Єгор Курцев
ukrfsf.org.ua

Український фігурист Єгор Курцев посів третє місце на етапі юніорського Гран-прі у польському Гданську, який завершився 10 жовтня.

За сумою двох програм українець набрав 198,84 бала.

У короткій програмі Курцев став третім із результатом 71,39 бала, а в довільній – четвертим, отримавши 127,45 бала. Це дозволило йому зберегти місце на п'єдесталі.

Переміг бельгієць Денис Круглов, "срібло" здобув представник Латвії Яніс Знотіньш.

Юніорський Гран-прі. Гданськ

Чоловіче одиночне катання

  1. Денис Круглов (Бельгія) – 228,64 бала
  2. Яніс Знотіньш (Латвія) – 206,56
  3. Єгор Курцев (Україна) – 198,84

Для Курцева це друга медаль у нинішній серії юніорського Гран-прі: раніше він виборов "срібло" на етапі в Анкарі.

Фігурне катання Єгор Курцев

Фігурне катання

Український фігурист завоював срібло на етапі Юніорського Гран-Прі
Україна добилася позбавлення "нейтрального" статусу зіркової російської фігуристки
Легенда фігурного катання повернулася до збірної США, де виступатиме в парі з колишнім українцем
Колишній український фігурист буде виступати за Єгипет
Леонтовича вбили за цю пісню: Меркушина рознесла виступ російських фігуристів під український "Щедрик"

Останні новини