Курцев здобув "бронзу" на етапі юніорського Гран-прі у Гданську

Український фігурист Єгор Курцев посів третє місце на етапі юніорського Гран-прі у польському Гданську, який завершився 10 жовтня.

За сумою двох програм українець набрав 198,84 бала.

У короткій програмі Курцев став третім із результатом 71,39 бала, а в довільній – четвертим, отримавши 127,45 бала. Це дозволило йому зберегти місце на п'єдесталі.

Переміг бельгієць Денис Круглов, "срібло" здобув представник Латвії Яніс Знотіньш.

Юніорський Гран-прі. Гданськ

Чоловіче одиночне катання

Денис Круглов (Бельгія) – 228,64 бала Яніс Знотіньш (Латвія) – 206,56 Єгор Курцев (Україна) – 198,84

Для Курцева це друга медаль у нинішній серії юніорського Гран-прі: раніше він виборов "срібло" на етапі в Анкарі.