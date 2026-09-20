Український фігурист завоював срібло на етапі Юніорського Гран-Прі

Український фігурист Єгор Курцев посів друге місце на етапі Юніорського Гран-Прі з фігурного катання у турецькій Анкарі. 16-річний українець набрав у сумі 201,95 бала та посів друге місце, програвши лише японцеві Дайї Ебіхарі.

Підсумкові результати:

Дайя Ебіхара (Японія) – 216.66 бала Єгор Курцев (Україна) – 201.95 Чхве Ха Бін (Республіка Корея) – 194.89

Відео виступів Курцева у короткій і довільній програмах:

Срібло Курцева стало найкращим результатом для України в чоловічому фігурному катанні на етапах Юніорського Гран-Прі за останні 28 років – з часу перемоги Андрія Кифоренка на етапі в Києві в 1998 році.

Медалей Юніорського Гран-Прі в українців не було з 2019 року, коли Іван Шмуратко став третім в Еньї.

Минулого року Курцев завоював бронзу на міжнародному турнірі Denkova-Staviski Cup 2025 в Софії (Болгарія).