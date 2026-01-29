Це маски, – Даренський – про натуралізованих росіян на Олімпіаді-2026

Український фігурист Артем Даренський, який виступає у парі з Софією Голіченко, вважає, що участь натуралізованих росіян на Олімпіаді-2026 – це "маски" за якими вони приховують свої справжні погляди.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"У них є маски, за якими вони ховаються. Усі ці пари в Сочі катаються. Ви ж бачите, пари, які типу вірменські, нідерландські, виставляють відео, де розмовляють мовою цих країн. Але ж поза кадром це не так. Чому грузини, нідерландці, вірмени не розмовляють рідною мовою? Хіба можна говорити, що це національні пари?".

8 із 19 пар, які відібралися на Ігри в Мілані, укомплектовані вихідцями з Росії, які представляють інші країни.

Софія Голіченко та Артем Даренський не змогли здобути ліцензію для виступу на ОІ-2026. Україна не буде представлена у спортивних парах фігурного катання Олімпіади втретє поспіль. Востаннє українці змагалися у цій дисципліні на Олімпійських іграх-2014, коли Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик завершили турнір на 20 місці.

Нагадаємо, що Кирилро Марсак здобув єдину для України ліцензію у фігурному катанні на Олімпіаді-2026.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії, у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, з 4 по 22 лютого 2026 року. Команді змагання з фігурного катання почнуться 6 лютого.