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Українські шпажистки здобули командне золото кадетського чемпіонату Європи

Володимир Максименко — 26 лютого 2025, 14:15
Українські шпажистки здобули командне золото кадетського чемпіонату Європи
Федерація фехтування України

Українські шпажистки виграли золоті нагороди командного змагання на кадетському чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Збірну України представляли Аліна Дмитрук, Маргарита Ангарська, Поліна Спиридонова та Валерія Білоус-Гріджак. Спортсменки здолали суперниць з Угорщини з рахунком 45:26.

Зазначимо, що українські спортсмени другий рік поспіль виграють золото у командних змаганнях кадетського чемпіонату Європи.

Раніше Аліна Дмитрук виграла золоту нагороду в особистій першостітурніру.

Збірна України з фехтування Аліна Дмитрук

Аліна Дмитрук

Дмитрук принесла Україні перше золото на кадетському чемпіонаті Європи

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