Тиснути їм руку ми не будемо: олімпійська чемпіонка – про росіян

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з фехтування Юлія Бакастова не буде показувати свою повагу до росіян, яких допустили до міжнародних турнірів.

Про це спортсменка в інтерв'ю "Свідомі".

"Заборона на участь у змаганнях з росіянами? Ми намагалися показати через бойкот, що не хочемо бачити росіян на Олімпіаді. Міжнародний олімпійський комітет на це, звісно ж, не дуже добре відреагував. Для них – якщо не хочете брати участь у змаганнях, то так і буде. Тоді наша країна змінила тактику. Вона показала, що готова боротися і що ми просто так не відступимо. Але тиснути росіянам руки та показувати свою повагу до них, як до спортсменів, ми не будемо", – сказала Бакастова.

Нагадаємо, Бакастова, разом з Ольгою Харлан, Оленою Кравацькою та Аліною Комащук здобули золоту медаль у командному фехтуванні на шаблі.

Зазначимо, що після нагородження спортсменка розповіла, що її медаль почала облазити.