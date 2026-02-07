18-річна Максименко – в десятці найкращих на етапі Кубку світу в Усі

Українська шпажистка Анна Максименко зупинилася за крок від чвертьфіналу Кубку світу з фехтування в китайському Усі.

У поєдинку 1/8 фіналу українка на пріоритеті поступилася дворазовій чемпіонці світу (особисті змагання) та олімпійській чемпіонці (командні) Росселлі Ф'ямінго (14:15).

Також в основний етап пробилося ще 4 представниці України. Найкращий результат серед них показала Олена Кривицька, фінішувавши на 21 сходинці. У топ-32 опинилися Яна Шемякіна та Інна Бровко.

Переможницею стала італійка Джулія Ріцці. Її землячки Альберта Сантуччо та Росселла Ф'ямінго виграли срібло та бронзу відповідно. Також бронзовунагороду здобула китаянка Тан Цзюняо.

Кубок світу в Усі (Китай)

Шпага, жінки (особисті)

1. 🥇Джулія Ріцці (Італія)

2. 🥈Альберта Сантуччо (Італія)

3. 🥉Росселла Ф'ямінго (Італія)

3. 🥉Тан Цзюняо (Китай)

...

9. Анна Максименко

21. Олена Кривицька

30. Яна Шемякіна

31. Інна Бровко

44. Аліна Дмитрук

123. Валерія Білоус‑Гріджак

165. Олександра Романова

Нагадаємо, напередодні 18-річна українська шпажистка Анна Максименко здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі.